RFV Cinquini rivela: "So di per certo che Commisso è intenzionato a vendere"

Oreste Cinquini, dirigente sportivo ed ex giocatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra". Ecco le sue parole: "La Fiorentina domenica ha fatto una buona gara per tornare al giusto livello. Rimane in una situazione particolare ma con questi nuovi acquisti possiamo essere relativamente fiduciosi. Mi sembra ci sia un risveglio, una maggiore consapevolezza che la famiglia Commisso sia intervenuta anche se sappiamo che il presidente non può essere fisicamente a Firenze. Anche con la vitoria del Genoa, abbiamo tutte le possibilità per salvarci, vista anche la mentalità giusta che è stata trovata. Con un paio di partite vinte e se diamo continuità a questi risultati possiamo uscire definitivamente da questa situazione. Credo che il passaggio di proprietà sia molto probabile".

Che idea si è fatto della situazione Paratici, ovvero il fatto che si pensi che il direttore di un'altra squadra faccia il mercato per la Fiorentina?

"Non si potrebbe. Speriamo che Goretti riesca a gestire la situazione e a portare a termine le mosse suggerite. Spero che nessuno si metta in mezzo anche nel calcio si sa che non si hanno molti amici. L'avvento di Paratici mi ha lasciato dubbioso perché so per certo che il presidente Commisso è intenzionato a lasciare la mano. Forse dietro la scelta di Paratici c'è già qualcuno che sta trattando la Fiorentina".

La Fiorentina fa sapere che la posizione del club in merito alle dichiarazioni di Cinquini è la stessa della precedente comunicazione (datata 10 novembre 2025 ndr) legata ad una possibile cessione societaria da parte di Rocco Commisso.