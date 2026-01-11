Fiorentina, contro il Milan terza gara senza sconfitte: è la prima volta in campionato

vedi letture

Con il pareggio di oggi per 1-1 maturato al Franchi contro il Milan la Fiorentina, che avrebbe meritato anche la vittoria, ha raggiunto il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di una settimana fa contro la Cremonese e il pareggio infrasettimanale contro la Lazio. È la prima volta che la squadra allenata da Paolo Vanoli non perde per tre gare di fila in Serie A. L'ultima volta che il club gigliato ha registrato almeno tre partite consecutive senza sconfitte in un singolo campionato risale infatti a marzo-aprile 2025 (6 in quel caso). Lo riporta OptaPaolo.