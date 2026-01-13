FirenzeViola Harrison-Viola, Paratici regista: il dirigente l'aveva già trattato più volte col Tottenham

Jack Harrison e la Fiorentina, un matrimonio che dovrebbe farsi a stretto giro di posta. L'esterno offensivo del Leeds è prossimo a diventare un nuovo calciatore viola, con l'affare tra la società di Commisso e i Whites che dovrebbe andare in porto a breve. Un'operazione a cui ha lavorato alacremente, dietro le quinte, Fabio Paratici: il dirigente in pectore della Fiorentina - manca solo l'ufficialità per il suo passaggio a Firenze - sta infatti già gestendo il mercato viola assieme a Goretti e voleva l'ex ala dell'Everton già ai tempi del Tottenham. Paratici, appunto, aveva già cercato Harrison quando lavorava per gli Spurs, trattandolo a più riprese tra il 2021 e il 2023. Adesso, con qualche anno di ritardo, sta per acquistarlo concretamente e portarlo alla corte di Paolo Vanoli.

A confermarlo, tra l'altro, è stato anche l'ex presidente del Leeds, Andrea Radrizzani, ai nostri microfoni.