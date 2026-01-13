FirenzeViola Fiorentina, preso Harrison! I dettagli dell'affare e dove può giocare

La Fiorentina batte il suo terzo colpo del mercato invernale. Dopo Solomon e Brescianini, è in arrivo a Firenze Jack Harrison, ala classe 1996 di proprietà del Leeds. Goretti con l’ausilio di Paratici pesca ancora in Premier League, andando a chiudere in prestito con diritto di riscatto per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, per un giocatore che darà un’ulteriore alternativa in attacco a Vanoli. Il giocatore è atteso in Toscana a breve e potrebbe essere a disposizione già contro il Bologna nel prossimo turno di campionato.

Chi è Jack Harrison

Una delle qualità principali del trentenne nativo di Stoke-on-Trent è la sua duttilità offensiva, perché pur essendo mancino di piede può ricoprire entrambi i ruoli sulle fasce giocando anche a destra. O all’occorrenza da trequartista o centrocampista offensivo. Harrison è cresciuto calcisticamente tra Liverpool e Manchester United, prima di trovare l’esplosione negli Stati Uniti e in particolare al New York City, dove Harrison ha conosciuto campioni del calibro di Lampard e Pirlo. In MLS si è messo in mostra come uno dei migliori talento del campionato, attirando le attenzioni del Middlesbrough che lo ha preso in prestito per sei mesi. Poi la cessione al Leeds, dove vive i migliori anni della sua carriera grazie soprattutto a un uomo, Marcelo Bielsa.

Il rapporto con Bielsa e dove può giocare alla Fiorentina

“Giocare per Bielsa ti cambia la vita”, ha detto Harrison in un’intervista qualche anno fa. Con El Loco segna e fa assist a profusione prima di andare all’Everton dove però non riesce a dare continuità alle sue prestazioni, così ritorna al Leeds. In questa stagione sono 11 le partite giocate per poco più di 200 minuti totali (ma ha giocato 1 minuto negli ultimi due mesi), ma a colpire sono soprattutto i commenti dei tifosi dei Peacocks che lo hanno preso di mira soprattutto per le ultime partite in cui Harrison non è riuscito a mettere a segno assist nonostante i numerosi cross provati. C’è un dato che resta negli occhi: contro il Liverpool ha provato 14 cross senza averne messo a segno neanche uno. Per aiutare la Fiorentina a salvarsi, Harrison dovrà sistemare un po’ la mira. Vanoli lo userà come sostituto o al posto di Parisi sulla destra, un'alternativa in più per il reparto offensivo.