Il prestito con obbligo in Serie A: da Kean a Goncalves, Fiorentina 'regina' di questa formula

La Fiorentina è tra le società maggiormente coinvolte nel mercato estivo di Serie A per quanto riguarda i prestiti con obbligo di riscatto condizionato. Una formula sempre più utilizzata dai club, come si evince dal focus di Tuttomercatoweb.com: uno stratagemma che permette di rinviare il passaggio definitivo a fronte del verificarsi di determinate condizioni. Sono diversi i movimenti viola interessati, con operazioni sia in entrata che in uscita.

Tra le trattative più onerose c'è quella che porta Moise Kean al Como per 40 milioni di euro, considerando i 5 milioni del prestito e i 35 del futuro riscatto. In entrata la Fiorentina ha invece definito l'operazione Pedro Goncalves dallo Sporting per 25 milioni, mentre Alieu Njie dal Torino può arrivare a 20 milioni. Sul fronte delle uscite figurano Roberto Piccoli al Bologna per 20 milioni, Radu Dragusin dal Tottenham alla Fiorentina per 19 milioni, Lucas Beltran al River Plate per 6,8 milioni e Matias Moreno al Venezia per 6 milioni. Anche Robin Gosens, passato allo Schalke 04, rientra nella categoria, ma senza una cifra di riscatto quantificata.

Di seguito l'elenco completo delle operazioni:

Jonathan Rowe (A) — Bologna → Atalanta — 40 milioni € (5 + 35)

Moise Kean (A) — Fiorentina → Como — 40 milioni € (5 + 35)

Pape Matar Sarr (C) — Tottenham → ? — 30,3 milioni € (2,8 + 27,5)

Thomas Kristensen (D) — Udinese → Atalanta — 25 milioni € (22 + 3)

Pedro Goncalves (A) — Sporting CP → Fiorentina — 25 milioni € (2,5 + 22,5)

Santiago Gimenez (A) — Milan → Porto — 20 milioni € (18 + 2)

Roberto Piccoli (A) — Fiorentina → Bologna — 20 milioni € (18 + 2)

Alieu Njie (A) — Torino → Fiorentina — 20 milioni € (4 + 12 + 4)

Radu Dragusin (D) — Tottenham → Fiorentina — 19 milioni € (1,5 + 17,5)

Petar Ratkov (A) — Lazio → Levante — 16 milioni € (2 + 14)

Leonardo Balerdi (D) — Olympique Marsiglia → Roma — 16 milioni € (1 + 15)

El Bilal Tourè (A) — Atalanta → Parma — 11,5 milioni € (1,5 + 10)

Kieron Bowie (A) — Hellas Verona → Sassuolo — 10,5 milioni €

Daniel Maldini (A) — Atalanta → Cagliari — 9 milioni € (1 + 8)

Costantino Favasuli (D) — Catanzaro → Napoli — 8,2 milioni € (1 + 6,2 + 1)

Ebenezer Akinsanmiro (C) — Inter → Monza — 7,5 milioni €

Fedde Leysen (D) — Union Saint-Gilloise → Sassuolo — 7 milioni €

Ignace Van der Brempt (D) — Como → Sassuolo — 6,5 milioni €

Lucas Beltran (A) — Fiorentina → River Plate — 6,8 milioni € (0,5 + 6,3)

Rafik Belghali (D) — Hellas Verona → Torino — 6 milioni € (1 + 5)

Matias Moreno (D) — Fiorentina → Venezia — 6 milioni € (0,5 + 5,5)

Toni Fernandez (A) — Barcellona → Venezia — 5 milioni €

Kristjan Asllani (C) — Inter → Al Jazira — 6,5 milioni € (2 + 4,5)

Patrizio Masini (C) — Genoa → Frosinone — 4,5 milioni €

Alessandro Romano (C) — Roma → Cagliari — 5,4 milioni € (0,5 + 4,9)

Boulaye Dia (A) — Lazio → Rennes — 10 milioni € (2 + 8)

Daniel Birligea (A) — FCSB → Frosinone — 5 milioni € (1,5 + 3,5)

Raphael Kofler (D) — Sudtirol → Cagliari — 3 milioni €

Matteo Prati (C) — Cagliari → Racing Santander — 4,5 milioni € (0,5 + 4)

Samuele Mulattieri (A) — Sassuolo → Hellas Verona — 4 milioni €

Luigi Cherubini (C) — Roma → Benevento — 3 milioni €

Daniel Bragança (C) — Sporting CP → Torino — 3,5 milioni € (1 + 2,5)

Pasquale Mazzocchi (D) — Napoli → Venezia — 2 milioni € (0,5 + 1,5)

Ricardo Mangas (D) — Sporting CP → Monza — 1,9 milioni € (1,5 + 0,4)

Cifra per il riscatto non quantificata

Gabriele Zappa (D) — Cagliari → Hellas Verona

Robin Gosens (D) — Fiorentina → Schalke 04

Jeremy Oyono (D) — Frosinone → Spezia

Alex Sala (C) — Lecce → Maiorca

Filippo Delli Carri (D) — Monza → Sampdoria

Rachid Kouda (C) — Parma → Mantova

Adam Buksa (A) — Udinese → Maiorca

Seid Korac (D) — Venezia → Hellas Verona

Mattia Compagnon (C) — Venezia → Hellas Verona

Antonio Casas (A) — Venezia → Real Sporting

Kevin Cannavò (A) — Venezia → Spezia