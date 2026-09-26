Il prestito con obbligo in Serie A: da Kean a Goncalves, Fiorentina 'regina' di questa formula
La Fiorentina è tra le società maggiormente coinvolte nel mercato estivo di Serie A per quanto riguarda i prestiti con obbligo di riscatto condizionato. Una formula sempre più utilizzata dai club, come si evince dal focus di Tuttomercatoweb.com: uno stratagemma che permette di rinviare il passaggio definitivo a fronte del verificarsi di determinate condizioni. Sono diversi i movimenti viola interessati, con operazioni sia in entrata che in uscita.
Tra le trattative più onerose c'è quella che porta Moise Kean al Como per 40 milioni di euro, considerando i 5 milioni del prestito e i 35 del futuro riscatto. In entrata la Fiorentina ha invece definito l'operazione Pedro Goncalves dallo Sporting per 25 milioni, mentre Alieu Njie dal Torino può arrivare a 20 milioni. Sul fronte delle uscite figurano Roberto Piccoli al Bologna per 20 milioni, Radu Dragusin dal Tottenham alla Fiorentina per 19 milioni, Lucas Beltran al River Plate per 6,8 milioni e Matias Moreno al Venezia per 6 milioni. Anche Robin Gosens, passato allo Schalke 04, rientra nella categoria, ma senza una cifra di riscatto quantificata.
Di seguito l'elenco completo delle operazioni:
Jonathan Rowe (A) — Bologna → Atalanta — 40 milioni € (5 + 35)
Moise Kean (A) — Fiorentina → Como — 40 milioni € (5 + 35)
Pape Matar Sarr (C) — Tottenham → ? — 30,3 milioni € (2,8 + 27,5)
Thomas Kristensen (D) — Udinese → Atalanta — 25 milioni € (22 + 3)
Pedro Goncalves (A) — Sporting CP → Fiorentina — 25 milioni € (2,5 + 22,5)
Santiago Gimenez (A) — Milan → Porto — 20 milioni € (18 + 2)
Roberto Piccoli (A) — Fiorentina → Bologna — 20 milioni € (18 + 2)
Alieu Njie (A) — Torino → Fiorentina — 20 milioni € (4 + 12 + 4)
Radu Dragusin (D) — Tottenham → Fiorentina — 19 milioni € (1,5 + 17,5)
Petar Ratkov (A) — Lazio → Levante — 16 milioni € (2 + 14)
Leonardo Balerdi (D) — Olympique Marsiglia → Roma — 16 milioni € (1 + 15)
El Bilal Tourè (A) — Atalanta → Parma — 11,5 milioni € (1,5 + 10)
Kieron Bowie (A) — Hellas Verona → Sassuolo — 10,5 milioni €
Daniel Maldini (A) — Atalanta → Cagliari — 9 milioni € (1 + 8)
Costantino Favasuli (D) — Catanzaro → Napoli — 8,2 milioni € (1 + 6,2 + 1)
Ebenezer Akinsanmiro (C) — Inter → Monza — 7,5 milioni €
Fedde Leysen (D) — Union Saint-Gilloise → Sassuolo — 7 milioni €
Ignace Van der Brempt (D) — Como → Sassuolo — 6,5 milioni €
Lucas Beltran (A) — Fiorentina → River Plate — 6,8 milioni € (0,5 + 6,3)
Rafik Belghali (D) — Hellas Verona → Torino — 6 milioni € (1 + 5)
Matias Moreno (D) — Fiorentina → Venezia — 6 milioni € (0,5 + 5,5)
Toni Fernandez (A) — Barcellona → Venezia — 5 milioni €
Kristjan Asllani (C) — Inter → Al Jazira — 6,5 milioni € (2 + 4,5)
Patrizio Masini (C) — Genoa → Frosinone — 4,5 milioni €
Alessandro Romano (C) — Roma → Cagliari — 5,4 milioni € (0,5 + 4,9)
Boulaye Dia (A) — Lazio → Rennes — 10 milioni € (2 + 8)
Daniel Birligea (A) — FCSB → Frosinone — 5 milioni € (1,5 + 3,5)
Raphael Kofler (D) — Sudtirol → Cagliari — 3 milioni €
Matteo Prati (C) — Cagliari → Racing Santander — 4,5 milioni € (0,5 + 4)
Samuele Mulattieri (A) — Sassuolo → Hellas Verona — 4 milioni €
Luigi Cherubini (C) — Roma → Benevento — 3 milioni €
Daniel Bragança (C) — Sporting CP → Torino — 3,5 milioni € (1 + 2,5)
Pasquale Mazzocchi (D) — Napoli → Venezia — 2 milioni € (0,5 + 1,5)
Ricardo Mangas (D) — Sporting CP → Monza — 1,9 milioni € (1,5 + 0,4)
Cifra per il riscatto non quantificata
Gabriele Zappa (D) — Cagliari → Hellas Verona
Robin Gosens (D) — Fiorentina → Schalke 04
Jeremy Oyono (D) — Frosinone → Spezia
Alex Sala (C) — Lecce → Maiorca
Filippo Delli Carri (D) — Monza → Sampdoria
Rachid Kouda (C) — Parma → Mantova
Adam Buksa (A) — Udinese → Maiorca
Seid Korac (D) — Venezia → Hellas Verona
Mattia Compagnon (C) — Venezia → Hellas Verona
Antonio Casas (A) — Venezia → Real Sporting
Kevin Cannavò (A) — Venezia → Spezia
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