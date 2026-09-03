Chiambretti, ironia su Cairo: "Ha venduto anche Mentana alla Fiorentina"
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Undici volti nuovi, che diventeranno dodici con il ritorno di Ricardo Rodriguez, non sono bastati a Urbano Cairo per spegnere le critiche e la contestazione. Al malcontento della tifoseria si sono aggiunte nelle ultime ore anche le ironie di Piero Chiambretti, showman e noto tifoso granata, che attraverso i social ha rivolto diverse frecciate al patron del Torino. "Il Toro non è una squadra è un diritto di riscatto" è una delle battute indirizzate a Cairo.
A questa si è aggiunta un’altra provocazione: "Breaking News. Ieri sera durante il tg de La7, il presidente Cairo ha venduto il conduttore Mentana alla Fiorentina". Chiambretti ha poi rincarato la dose con una terza frase destinata a far discutere: "Il bilancio è salvo, il Toro no".
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