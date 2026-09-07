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Dal Nereo Rocco: Giuseppe Commisso applaude riguardando il rigore di Grosso nel 2006

Dal Nereo Rocco: Giuseppe Commisso applaude riguardando il rigore di Grosso nel 2006FirenzeViola.it
Oggi alle 20:13Curiosità
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata - L. Magistrato

Momento particolare al Premio Nereo Rocco di Coverciano. Dopo la premiazione di Giancarlo Abete, sono state proiettate sullo schermo le immagini della finale dei Mondiali del 2006, con il rigore decisivo segnato da Fabio Grosso contro la Francia. Il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso, presente in sala, ha seguito il filmato applaudendo e accompagnando con partecipazione il ricordo di quella storica impresa azzurra. Una scena dal significato particolare, arrivata proprio all'indomani dell'esonero di Grosso dalla panchina della Fiorentina, ufficializzato nella giornata di ieri.