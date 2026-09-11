Venezia-Fiorentina, le statistiche del match: Mastantuono vuole rompere un record negativo

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La quarta giornata di Serie A si apre stasera con Venezia-Fiorentina. Ecco qualche statistica fornita da Opta sul match in programma alle ore 20.45 al Penzo:

Il Venezia ha ottenuto 11 vittorie in Serie A contro la Fiorentina in 28 sfide (3N, 14P), almeno quattro in più di quante ne abbia registrate contro qualsiasi altra squadra nella competizione; i lagunari hanno inoltre vinto cinque delle ultime nove partite contro i viola nel torneo (1N, 3P). La striscia di cinque successi interni consecutivi contro la Fiorentina rappresenta la serie più lunga di vittorie casalinghe in assoluto per il Venezia contro una singola avversaria in Serie A. Il Venezia ha iniziato la stagione di Serie A con tre sconfitte nelle prime tre partite, subendo sette gol e realizzandone solo due. È la terza volta nella storia del club che i lagunari perdono le prime tre gare nel massimo campionato, dopo le stagioni 1949/50 e 2001/02, annate in cui il Venezia ha poi perso anche la quarta partita. Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo aver guidato la squadra nelle ultime 28 partite dello scorso campionato (9V, 11N, 8P); è il primo allenatore nella storia del club a tornare in carica dopo una pausa di sole tre giornate.

La Fiorentina ha perso tutte le prime tre partite di questa stagione di Serie A, un avvio negativo che nella storia del club si era verificato soltanto nella stagione 1935/36, quando i viola pareggiarono la quarta gara di campionato. La Fiorentina ha perso tre partite consecutive in Serie A; l'ultima volta che ha registrato una striscia negativa più lunga nel massimo campionato è stata tra novembre e dicembre 2019, quando arrivò a quattro sconfitte di fila. La Fiorentina ha ottenuto almeno un punto nelle prime due trasferte in ciascuna delle precedenti 17 stagioni di Serie A disputate; l'ultima volta che i viola non hanno raccolto alcun punto nelle prime due gare esterne di campionato risale alla stagione 2008/09.

Il Venezia ha concesso solo 794 passaggi riusciti agli avversari in questa stagione di Serie A, meno di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato. La Fiorentina, dall'altra parte, figura tra le formazioni che hanno completato meno passaggi, occupando il terzultimo posto in questa speciale classifica (922, più solo di Lecce e Frosinone). John Yeboah ha trovato il gol nell'ultima partita di Serie A e non va a segno per due gare consecutive di campionato da dicembre-gennaio scorsi (tre match in quel caso in Serie B). Nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), il classe 2000 è il giocatore del Venezia che ha partecipato più reti in campionato (20 - 11G+9A). Nelle prime tre giornate della Serie A 2026/27, Franco Mastantuono ha effettuato 10 tiri senza trovare il gol; tra i giocatori ancora a secco di reti, il fantasista della Fiorentina è terzo per conclusioni tentate a pari merito con Mattia Zaccagni e Douglas Luiz, dietro solo a Paulo Dybala (13) e Armand Laurienté (16).