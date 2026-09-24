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L'ex viola Lafont posta una foto con Oulai in Nazionale

L'ex viola Lafont posta una foto con Oulai in Nazionale
Oggi alle 12:30Curiosità
di Niccolò Santi

L’ex portiere della Fiorentina Alban Lafont, dotato di passaporto francese e ivoriano, ha scelto negli ultimi anni di vestire la maglia della Costa d’Avorio dopo aver fatto la trafila nella nazionale francese. Il calciatore, che si prepara a onorare gli impegni validi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, ha postato una foto sui propri canali social assieme a… Inao Oulai, centrocampista viola anche lui impegnato con les "Éléphants". Questa l’immagine che ritrae i due nello spogliatoio:  