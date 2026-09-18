Italia, tra i convocati di Mancini c'è anche Ali Zoma: è stato un obiettivo viola in estate

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Tra le sorprese nella lista dei convocati scelti da Roberto Mancini per le gare di Nations League che attendono l'Italia in questa pausa per le nazionali, c'è anche Mohamed Ali Zoma, attaccante classe 2003 che da ormai un anno abbondante sta stupendo tutti in Germania, nella Zweite Bundesliga, di cui è stato capocannoniere la scorsa stagione con la maglia del Norimberga. Calciatore italiano nato a Merate da madre originaria della Costa d'Avorio e da padre burkinabé, Ali Zoma in estate è stato cercato dalla Fiorentina, anche se i contatti per lui sono stati fermati sul nascere dallo stesso Norimberga.

Più in generale infatti, secondo quanto riportato da TMW, il club tedesco avrebbe rifiutato due proposte da 20 milioni di euro bonus inclusi di Hull City e West Ham. Il Norimberga infatti non ha voluto in alcun modo aprire trattative consapevole del fatto che il suo valore di mercato è solo destinato ad aumentare.