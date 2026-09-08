Paratici e il caso esoneri, quando anche Sarri disse: "Questa squadra è inallenabile"

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Uno dei temi emersi nelle ore successive all'esonero di Fabio Grosso da parte della Fiorentina, è quello relativo alle lamentele che l'ex tecnico viola avrebbe rivolto nei confronti del direttore sportivo viola Fabio Paratici per via non solo delle divergenze sul mercato e su alcune scelte fatte tra acquisti e cessioni non condivise, ma anche per via di un gruppo squadra difficilmente gestibile.

In tal senso, fa riflettere una situazione legata ad un altro tecnico in passato prima scelto e poi esonerato dallo stesso Paratici, ossia Maurizio Sarri. L'allenatore toscano, a cui l'attuale ds viola affidò la panchina ai tempi della Juventus nella stagione 2020/21, fu esonerato al termine dell'annata conclusa tra l'altro con la vittoria dello scudetto, e,secondo quanto scrisse ai tempi il Corriere di Torino, avrebbe confidato alla dirigenza bianconera le proprie perplessità sulla rosa della Juventus e le conseguenti difficoltà nel riuscire a far coesistere in campo un gruppo che per lui non era ben assemblato, definendo quella squadra come "Inallenabile". Un parallelismo a distanza di anni che è certamente curioso.