Mourinho, altro che Fiorentina: è il sogno di Perez per il Real Madrid

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José Mourinho resta il principale desiderio di Florentino Pérez per la panchina del Real Madrid. L’allenatore lusitano, che ha già guidato i Blancos dal 2010 al 2013 e oggi è al Benfica, sarebbe infatti la prima scelta del presidente per rilanciare la squadra dopo due annate senza titoli. A riportarlo è il giornale statunitense The Athletic. Un eventuale ritorno dello “Special One” – accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina, indiscrezione poi smentita – non convincerebbe però tutti all’interno del club.

A Valdebebas si ricordano sia i risultati ottenuti (tre trofei in tre stagioni) sia il suo carattere divisivo, che aveva creato tensioni nello spogliatoio, soprattutto con l’allora capitano Iker Casillas. Inoltre, Mourinho è attualmente sotto contratto con il Benfica fino al 2027, ma l’accordo include una clausola di circa 3 milioni di euro che consentirebbe a entrambe le parti di separarsi entro dieci giorni dall’ultima partita stagionale.