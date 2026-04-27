Social "Re-United": la foto di De Gea e Matic fa impazzire i tifosi Red Devils

vedi letture

Old friends re- United, al Franchi. C'è una foto scattata ieri a Firenze, dopo Fiorentina-Sassuolo, che ha riacceso i tifosi del Manchester United. David De Gea e Nemanja Matic in posa, uno accanto all'altro e sorridenti. Due capitani, uno dei viola e uno dei neroverdi, che condividono un momento dopo le tante emozioni vissute insieme in maglia United.

Lo spagnolo, leggenda dei Red Devils, è stato una colonna per 12 anni del club e nella sua epopea ha incrociato il serbo, al Manchester dal 2017 al 2022. Insieme tante battaglie, molte delusioni ma un legame che non si è spezzato, come dimostra la foto pubblicata dallo spagnolo, con scritto "Old friends Re-United", vecchi amici riuniti.