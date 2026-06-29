Dagli inviati Palmieri (ds Sassuolo): "Su Thorstvedt vogliamo ottenere il massimo. Grosso dimostri il suo valore"

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Presente a Rimini, in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato estivo 2026, il ds del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato ai media presenti - tra cui Radio FirenzeViola - facendo anche il punto sulle trattative di mercato che riguardano i neroverdi e la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Il Sassuolo riparte senza Carnevali e con Aquilani in panchina. Quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?

"Le sensazioni sono positive. Vogliamo allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un torneo difficilissimo. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è la salvezza e dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, abbia avuto una grande occasione approdando in un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il futuro, ma siamo consapevoli che, con la proprietà che abbiamo, possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso. Ce la metteremo tutta per costruire una squadra competitiva e che possa far divertire, come è sempre stato il Sassuolo in tutti questi anni."

Aquilani è un allenatore emergente. Lo avete scelto anche per quanto fatto a Catanzaro?

"Aquilani è un allenatore che conosciamo bene, molto propositivo, capace di dare una chiara idea di gioco alla squadra. È stato scelto proprio in base a queste caratteristiche e siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta. Sappiamo che ha grandi qualità, le ha già dimostrate e noi cercheremo di allestire una squadra che gli permetta di esprimere al meglio il suo potenziale. Siamo convinti che possa fare grandi cose sia nel presente che nel futuro."

Dopo due stagioni al Sassuolo con Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?

"Per noi ha dimostrato di aver fatto un buon lavoro e di aver raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore."

La Fiorentina è interessata a Thorstvedt. Che sensazioni ci sono sul suo futuro? Ci sono possibilità di rinnovo o può partire?

"Speravamo di sistemare la questione Thorstvedt con i suoi agenti già da tempo, ma non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore. Lo abbiamo tenuto anche durante l'infortunio, lo abbiamo curato e gli abbiamo sempre fatto sentire quanto fosse importante per noi. Adesso vedremo cosa succederà in questo periodo. Cercheremo di ottenere il massimo beneficio possibile, senza dimenticare che ha ancora un contratto con noi. Abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà e vogliamo costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio la Serie A. Lui è uno dei componenti di questa squadra."

L'infortunio di Koné è un duro colpo, visto che starà fuori almeno sei-sette mesi.

"Ci dispiace tantissimo per Ismael, perché è un grande giocatore. Al suo primo anno in Serie A ha fatto vedere numeri importanti ed era partito con grande entusiasmo per il Mondiale. Purtroppo gli infortuni fanno parte del calcio. Noi gli siamo vicini e lo aspettiamo, perché sappiamo il suo valore. È un campione e sono certo che tornerà ancora più forte. Sicuramente è una perdita importante, ma cercheremo di rimpiazzarlo nel miglior modo possibile, aspettandolo perché siamo convinti che da gennaio in poi possa tornare con noi nelle migliori condizioni."

Se le dico Liberali, cosa mi risponde?

"Come ho già detto, è un giocatore molto attenzionato. Però, francamente, abbiamo tanti giocatori e dobbiamo fare le scelte giuste. Non dimentichiamo che in questo momento abbiamo una rosa numerosa e diversi elementi da sistemare. Siamo consapevoli delle difficoltà del mercato: in questo momento è quasi fermo e deve ancora decollare. Noi saremo pronti a fare ciò che è giusto per la nostra società, come abbiamo sempre fatto."

Ci sono tanti club interessati anche a Muharemovic. Qual è la situazione?

"Muharemovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prendere due anni fa. Ha fatto un grande percorso con noi ed è seguito da club importanti. Speriamo possa arrivare qualcosa di concreto e significativo, perché per noi è un giocatore importante. Altrimenti ha un contratto lungo con noi e saremo ben felici di tenerlo al Sassuolo."