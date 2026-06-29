Dagli inviati Il Ds del Como su Comuzzo: "Ottimo giocatore ma al momento non ci interessa"

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Presente a Rimini, in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato estivo 2026, il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato ai media presenti - tra cui Radio FirenzeViola - facendo anche il punto sulle trattative di mercato, su tutte la conferma di Nico Paz. Ecco le sue parole: "La conferma di Nico Paz è qualcosa di positivo anche per la nostra comunità. Ancora non è ufficiale ma spero che lo sia a breve. Noi eravamo sicuri che lui volesse rimanere con noi. La corte dell'Inter? Temevamo quello che non potevamo controllare, ovvero la volontà del Real Madrid. Quando abbiamo scoperto che il Real aveva aperto alla sua permanenza qui è stato tutto più chiaro.

Liberali è un ottimo talento, un prospetto interessante. Anche Pietro Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni importanti in Serie A, ma a oggi non è un nostro pensiero".