Bucchioni: "Dal Boca può arrivare Zeballos: ecco le possibili cifre"
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche delle mosse di mercato viola nel suo consueto editoriale per TMW: “La Fiorentina, come sappiamo, ha preso il difensore Viery che sarà in Italia domani per le visite e dal Boca potrebbe arrivare l’esterno destro Zeballos, 24 anni, che non vuole rinnovare. Ha una clausola da diciotto milioni, proprio perché il 31 dicembre si libera a zero, Paratici ha proposto dieci milioni secchi. Se l’operazione si chiude, immediato via libera a Dodò".
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Tommaso LoretoViola attivi sul mercato e pronti a vendere, Beltran apre al ritorno al River. Con Koleosho e Thorstvedt in stand-by l'arrivo di Viery mostra l'autonomia di Paratici che tutti chiedevano
Pietro LazzeriniIl colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
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