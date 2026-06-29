Bucchioni: "Dal Boca può arrivare Zeballos: ecco le possibili cifre"

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche delle mosse di mercato viola nel suo consueto editoriale per TMW: “La Fiorentina, come sappiamo, ha preso il difensore Viery che sarà in Italia domani per le visite e dal Boca potrebbe arrivare l’esterno destro Zeballos, 24 anni, che non vuole rinnovare. Ha una clausola da diciotto milioni, proprio perché il 31 dicembre si libera a zero, Paratici ha proposto dieci milioni secchi. Se l’operazione si chiude, immediato via libera a Dodò".