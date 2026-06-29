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Carnevali su Miretti: "In questo momento richieste non congrue, quindi non si muove"
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Giovanni Carnevali, nuovo Dg della Juventus, ha parlato a Rimini, in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato estivo 2026. Il leader del mercato bianconero ha commentato così ai microfoni di Tuttomercatoweb.com i rumors di mercato, rispondendo anche a una domanda su Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 dei bianconeri nel mirino di Fiorentina e Bologna: "Non ho ancora parlato con Vlahovic, tutto può accadere ma non è il nostro primo pensiero questa situazione, non sappiamo cosa succederà.
Kolo Muani ci piace e lui vorrebbe tornare da noi. Su Miretti diciamo che diamo un valore a questo ragazzo qua. Siccome non ci sono condizioni economiche che ci accontentano, in questo momento il calciatore non si muove".
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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