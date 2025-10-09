FirenzeViola La Fiorentina al Fantacalcio: Mandragora goleador. Floppano i senatori

vedi letture

Analizzando i voti di Fantacalcio.it, vediamo come stanno andando i giocatori viola al Fantacalcio dopo le prime sei giornate di Serie A. Prendendo in considerazione solo coloro che hanno superato il 50% delle presenze, in prima posizione troviamo Rolando Mandragora, centrocampista oramai senatore e trascinatore della squadra viola. Per lui 6.17 di media voto e 7.17 di fantamedia, grazie ai suoi due goal contro Cagliari e Como. Secondo posto per il capitano viola Luca Ranieri, il migliore della difesa che, col suo goal contro il Napoli, ha visto schizzare a 6.42 la sua fantamedia, a discapito di una media voto comunque sufficiente (6). Ultimo gradino del podio per Moise Kean che, grazie al primo goal con la Roma, è riuscito a risalire la classifica visto il 5.58 di media voto che, senza l'ottima prestazione di domenica scorsa, l'avrebbe sicuramente penalizzato. Appena sufficiente invece la fantamedia (6), segno comunque di un inizio davvero difficile per l'attaccante italiano. Nel podio c'è anche spazio per un nuovo arrivato: si tratta di Nicolussi Caviglia. L'ex Venezia e Juventus, grazie all'assist nella sfida con la Roma e il suo 6 di fantamedia è l'ultimo giocatore viola sufficiente di questa speciale classifica. Tra le note negative, invece, troviamo Ndour (5.67 di MV e MFV), Pongracic (5.75 MV e 5,5 MFV) e Marì, il peggiore della rosa per media voto, con 5.33.

TRA I TOP

Tra i senatori e i giocatori che avevano trascinato la viola anno scorso è da mettere in risalto la fantamedia negativa di giocatori come Gosens (5.92), Comuzzo (5.88), Dodò (5.75), ma ancora peggio di loro fanno Fagioli e Gudmundsson, giocatori già ampiamente criticati dalla pizza, rispettivamente con 5.62 e 5.5 di fantamedia . Ultimo posto per quanto riguarda la fantamedia per David Gea, valutazione però fortemente compromessa dagli otto goal subiti e i soli due clean sheet: 4.83 il suo dato a discapito però di una media voto ampiamente sufficiente (6.17) a conferma di quanto il 34enne spagnolo sia stato ancora una volta decisivo, salvando la squadra viola da passivi ancora più pesanti. Prendendo in considerazione la media voto, invece, il più deludente di tutti è Albert Gudmundsson, con 5.38 di fantamedia.

I NUOVI ARRIVATI

Tra i nuovi acquisti sono pochi gli elementi da cui Pioli ha potuto attingere allo stato attuale. Oltre al già citato Nicolussi Caviglia, l'unico neo acquisto viola che ha provato ad incidere, avvicinandosi così alla fantamedia del 6, è il classe 2003 Jacopo Fazzini: per lui 5,9 di media voto e fantamedia. Alle sue spalle troviamo i due nuovi attaccanti Piccoli e Dzeko, che ancora non sono riusciti a gonfiare la rete: rispettivamente 5.7 e 5.67 di fantamedia per loro. In forte difficoltà, infine, lo svizzero Simon Sohm: 5,62 di media voto e 5,38 di fantamedia, dato che lo certifica come il peggiore tra i neo acquisti dell'ultima sessione di mercato.

Di seguito la classifica completa:

Rolando Mandragora (6.17 MV; 7.17 MFV)

Luca Ranieri (6 MV; 6.42 MFV)

Moise Kean (5.38 MV; 6 MFV)

Nicolussi Caviglia (5.75 MV; 6 MFV)

Gosens (5.92 MV; 5.92 MFV)

Fazzini (5.9 MV; 5.9 MFV)

Comuzzo (5.88 MV; 5.88 MFV)

Dodò (5.83 MV; 5.75 MFV)

Piccoli (5.7 MV; 5.7 MFV)

Dzeko (5.67 MV; 5.67 MFV)

Ndour (5.67 MV; 5.67 MFV)

Fagioli (5.62 MV; 5.62 MFV)

Gud (5.38 MV; 5.5 MFV)

Pongracic (5.75 MV; 5.5 MFV)

Sohm (5.62 MV; 5.38 MFV)

Marì (5.33 MV; 5 MFV)

De Gea (6.17 MV; 4.83 MFV)