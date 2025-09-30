Intanto Farioli continua a vincere in serie: otto su otto in stagione e un solo gol subito
Era stato accostato alla panchina della Fiorentina in estate, poi aveva scelto il Portogallo e il Porto. E proprio col Porto Francesco Farioli, toscano di Barga, sta continuando a macinare vittorie. Sette su sette in Primeira Liga, 21 punti in campionato e vittoria ieri sera, in dieci, sul campo dell'Arouca: 4-0 in trasferta grazie alle reti di Aghehowa, Gul, Moura, Sanusi e Martim Fernandes. Successo anche in Europa League, settimana scorsa, contro il Rb Salzburg: 1-0 in Austria, un marchio di fabbrica per l'ex tecnico dell'Ajax, che in questa prima parte di avventura lusitana ha subito appena una rete in otto partite.
