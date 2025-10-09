Dagli inviati

Stefano Pioli tra gli ospiti di Pallavicino che presenta il suo libro: le immagini di FirenzeViola

Stefano Pioli tra gli ospiti di Pallavicino che presenta il suo libro: le immagini di FirenzeViola
Oggi alle 17:50Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

C'è anche il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, alla presentazione del libro dell'ex agente Carlo Pallavicino, "Ci chiamavano sciacalli", in cui racconta appunto la sua carriera di procuratore e il calcio ai suoi tempi. Tra gli ospiti altri ex viola, il presidente degli allenatori Renzo Uliviieri e l'avvocato Mattia Grassani. Ecco le immagini di FirenzeViola.