Classifiche a confronto, la Fiorentina ha 4 pt in meno di un anno fa. Peggio solo il Torino
Non decolla la stagione della Fiorentina, oggi a soli 3 punti in classifica. La squadra di Pioli è uscita sconfitta ieri dal match contro la Roma e dopo sei giornate di campionato, ha quattro punto in meno rispetto a un anno fa. Lo si evince dal confronto stilato da Tuttomercatoweb.com con la graduatoria della scorsa Serie A dopo sei partite, coi viola tra le squadre che hanno peggiorato di più il proprio andamento. La formazione col confronto peggiore è il Torino: cinque punti in classifica dopo sei turni, meno della metà rispetto alla scorsa stagione. Male anche la Lazio. Di seguito il quadro squadra per squadra.
Napoli 15 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo sei giornate)
Roma 15 (+6)
Milan 13 (+2)
Inter 12 (+1)
Juventus 12 (=)
Atalanta 10 (+3)
Bologna 10 (+3)
Como 9 (+1)
Sassuolo 9 (in Serie B)
Cremonese 9 (in Serie B)
Cagliari 8 (+3)
Udinese 8 (-2)
Lazio 7 (-3)
Parma 5 (=)
Lecce 5 (=)
Torino 5 (-6)
Fiorentina 3 (-4)
Hellas Verona 3 (-3)
Genoa 2 (-3)
Pisa 2 (in Serie B)
