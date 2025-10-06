Classifiche a confronto, la Fiorentina ha 4 pt in meno di un anno fa. Peggio solo il Torino

Non decolla la stagione della Fiorentina, oggi a soli 3 punti in classifica. La squadra di Pioli è uscita sconfitta ieri dal match contro la Roma e dopo sei giornate di campionato, ha quattro punto in meno rispetto a un anno fa. Lo si evince dal confronto stilato da Tuttomercatoweb.com con la graduatoria della scorsa Serie A dopo sei partite, coi viola tra le squadre che hanno peggiorato di più il proprio andamento. La formazione col confronto peggiore è il Torino: cinque punti in classifica dopo sei turni, meno della metà rispetto alla scorsa stagione. Male anche la Lazio. Di seguito il quadro squadra per squadra.

Napoli 15 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo sei giornate)

Roma 15 (+6)

Milan 13 (+2)

Inter 12 (+1)

Juventus 12 (=)

Atalanta 10 (+3)

Bologna 10 (+3)

Como 9 (+1)

Sassuolo 9 (in Serie B)

Cremonese 9 (in Serie B)

Cagliari 8 (+3)

Udinese 8 (-2)

Lazio 7 (-3)

Parma 5 (=)

Lecce 5 (=)

Torino 5 (-6)

Fiorentina 3 (-4)

Hellas Verona 3 (-3)

Genoa 2 (-3)

Pisa 2 (in Serie B)