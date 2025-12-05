Gosens, il terzino viola al fianco della squadra nella trasferta contro il Sassuolo
Assente da ormai oltre un mese, da quell'Inter-Fiorentina finito 3-0 dove rimediò una lesione al flessore, Robin Gosens è sempre più vicino a rientrare a disposizione di Paolo Vanoli, come rivelato dallo stesso tecnico oggi in conferenza stampa. Il tedesco però non prenderà parte al match di campionato di domani dei viola contro il Sassuolo come appreso dalla lista dei convocati diramata poco fa dal club gigliato, ma, sempre stando a quanto si legge sulla lista, sarà comunque al seguito della squadra per sostenere i compagni nella delicata trasferta di Reggio Emilia.
