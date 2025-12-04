Sassuolo-Fiorentina: i numeri, le curiosità e i doppi ex della sfida di sabato

Attraverso il suo sito ufficiale, la Fiorentina ha dato alcuni numeri e curiosità legati alla sfida di sabato tra il Sassuolo e i viola. Come spiega la nota, il match si è giocato per un totale di 24 volte nella storia. Dieci sono i successi viola, 7 i pareggi e 7 anche le vittorie neroverdi. I gol segnati dai gigliati sono stati 40 mentre quelli degli emiliani 31. Domenico Berardi è il miglior marcatore dell’incontro con 10 sigilli, seguito da Nico Gonzalez a 4 e Babacar a 3. Si trova nel 2022/23 il primo ed unico scontro tra i due mister che siedono sulle panchine: Frosinone-Venezia terminata sul punteggio di 3-0 per i ciociari. L’ultima partita tra le due formazioni venne vinta dal Sassuolo per 1-0 nel 2024. Per trovare i tre punti più recenti della squadra di Firenze a Reggio Emilia bisogna tornare al 2023 quando si impose per 1-3 nell’ultima giornata di campionato.

GLI EX DELLA GARA

Per Firenze è passato Francesco Magnanelli, all’epoca diciannovenne. Era la stagione 2003-04 e la squadra toscana militava in Serie B. Il centrocampista non riuscì a esordire, ma con il Sassuolo rimase poi per oltre quindici anni, diventandone una bandiera.

In prima squadra è riuscito invece a giocare Alessandro Matri, che passò in prestito ai viola nella seconda parte della stagione 2013-14. Dopo 21 presenze e 5 gol, l’attaccante fece ritorno al Milan e, dal 2016 al 2019, indossò la casacca dei neroverdi.

Kurtic rimase a Reggio Emilia dal 2013 al 2015 ma con due prestiti nel mezzo: prima al Torino e poi proprio alla Fiorentina (dove segnò anche una rete contro l’Atalanta).

Babacar crebbe nel settore giovanile dei gigliati ed esordì nel 2010, giocando da titolare e realizzando il suo primo gol, diventando così il più giovane giocatore della Fiorentina ad aver segnato nei professionisti.

Dopo diverse esperienze con i neroverdi, l’esordio in Serie B e quello in Serie A, Falcinelli nel 2018 passò alla viola, con cui collezionò 12 presenze.

Lirola nel 2016 fece il suo esordio in Europa League e siglò anche il primo storico gol di un giocatore del Sassuolo in una competizione europea. Nel 2019 passò ai toscani e, nel suo biennio a Firenze, trovò un gol in Coppa Italia contro l’Atalanta, partita poi vinta 2-1.

Boateng passò al Sassuolo nel 2018 siglando anche 5 marcature. Sulle sponde dell’Arno arrivò nella stagione successiva e vi rimase fino a gennaio 2019.

Le cinque stagioni di Duncan e le oltre 100 presenze con gli emiliani spinsero la Fiorentina ad acquistarlo. Con i gigliati giocò fino all’anno scorso, realizzando anche 6 reti.

Nel 2023 Viti, arrivato in estate e attuale difensore dei viola, venne ceduto in prestito al Sassuolo e nell’ultima gara di campionato segnò anche il suo primo gol in serie A.