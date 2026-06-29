La Fiorentina su Liberali, oggi al debutto nell'Europeo U19: la formazione di Bollini

vedi letture

C'è anche Mattia Liberali tra i nomi che sta prendendo in considerazione la Fiorentina per rinforzare il proprio centrocampo. Il classe 2007, fantasista molto apprezzato quest'anno in Serie B col Catanzaro di Aquilani che ha sfiorato la promozione, è tra i profili seguiti dai viola e da tanti club del massimo campionato ed è attualmente impegnato con l'Italia Under 19, al debutto oggi pomeriggio agli Europei di categoria.

Proprio il trequartista dei calabresi è tra gli undici titolari schierati dal ct Bollini per l'esordio alla rassegna continentale, che avverrà alle 17 contro la Serbia. Ecco la formazione ufficiale:

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. Commissario tecnico: Bollini.

SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric. Commissario tecnico: Petric.