Calciomercato CSC Flash, in arrivo Viery. La Fiorentina mette nel mirino Liberali

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Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato quotidiana a cura della redazione di FirenzeViola.it.

In arrivo Viery

Il primo acquisto della Fiorentina partirà stasera dal Brasile per essere domani in Italia. Mercoledì sosterrà le visite mediche e raggiungerà il Viola Park per firmare il suo nuovo contratto coi viola.

Occhio all'attacco

Non è finita qui: la Fiorentina dovrà accogliere un esterno offensivo, su tutti piace Luca Koleosho. Costa 10 milioni, ma deve prima prendere una decisione. La Viola e il Burnley aspettano. Sempre per il reparto offensivo, occhio a Mattia Liberali del Catanzaro (il Milan detiene il 50% della rivendita).

Il punto in mediana

Fabio Miretti piace al Bologna e viceversa, ma i felsinei non garantiranno i 14 milioni chiesti dalla Juve. La Fiorentina resta alla finestra e pensa a Kristian Thorstvedt che ha chiesto la cessione al Sassuolo, il quale non è convinto di cederlo.

Capitolo terzino

Dodo partirà nel corso del calciomercato estivo, al suo posto potrebbe arrivare Rafik Belghali del Verona, che chiede circa 15 milioni per il classe 2002 il cui cartellino sta aumentando di valore.