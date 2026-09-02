Anche Mastantuono celebra Messi: "Il migliore per l'eternità, grazie a lui ho realizzato un sogno"

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In Argentina, e non solo, sono giorni di foto, ricordi e celebrazioni. Da 48 ore Lionel Andres Messi ha dato l'addio alla Seleccion e così tutto il suo popolo, a cominciare dagli ex compagni, hanno cominciato a celebrare le gesta e gli infiniti record del più grande di sempre. Lo ha fatto anche Franco Mastantuono, nuovo acquisto della Fiorentina. Lui, classe 2007 (nato quindi quando Messi aveva esordito in Nazionale da oltre due anni) è cresciuto nel mito del dieci di Rosario, suo idolo e fonte d'ispirazione, fino a diventare compagno per una manciata di gare nell'ultimo periodo. "Sarai per sempre, per l'eternità, il migliore di tutti" ha scritto il nuovo esterno viola condividendo sul suo profilo Instagram una sua foto in campo con Messi, e aggiungendo - "Il mio sogno più grande l'ho realizzato quando sono riuscito a giocare assieme a te, al mio idolo di sempre.

Ci mancherai tanto, un po' di più tutte le volte che giocherà la Seleccion. Grazie".