Domani al Franchi canterà il tenore Macchio: "Onorato di esibirmi"

Domani al Franchi canterà il tenore Macchio: "Onorato di esibirmi"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:15Curiosità
di Redazione FV

Domani sera, dopo la partita contro il Frosinone, lo stadio Franchi sarà teatro di una festa per celebrare il Centenario della Fiorentina. Tra i protagonisti attesi per l'evento c'è anche Christopher Macchio, noto tenore americano che si esibirà presso l'impianto di Campo di Marte di fronte ai tifosi viola. Lo stesso cantante lo ha svelato tramite il proprio account Instagram, con un reel in cui si dice "Onorato di esibirsi per il 100° anniversario della Fiorentina questo sabato allo stadio Artemio Franchi a Firenze, Italia!".

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