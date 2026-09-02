Social Ranieri saluta Mandragora: "Ti auguro il meglio, mi mancherai"

vedi letture

Il difensore viola, Luca Ranieri, ha dedicato un messaggio social a Rolando Mandragora che ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Torino: "Si dice che “chi trova un amico trova un tesoro “ed io ho trovato te. Ci siamo conosciuti quasi 5 anni fa e da quel momento siamo stati sempre insieme: ,viaggi ,vacanze ,pranzi ,cene ,momenti belli e momenti difficili ma con la consapevolezza che si poteva sempre contare l uno sull ‘altro. Ti auguro il meglio che la vita ti possa offrire fratello mio. Mi mancherai mostro".

Questo il post originale pubblicato su Instagram dal difensore: