Social L'account di Ryanair scherza sul fallo di Hermoso su Mastantuono: "4 gol e 5 dita"

vedi letture

L'account X di Ryanair Italia, solito scherzare sui temi di attualità sportiva e di cronaca, in merito al fallo non fischiato in occasione dell'1-0 della Roma contro la Fiorentina, con la manata di Hermoso ai danni di Mastantuono all'inizio dell'azione che ha portato al vantaggio giallorosso, ha twittato questa battuta: "La Fiorentina ha preso 4 gol e 5 dita", giocando proprio sull'episodio non sanzionato da Marcenaro e dal mancato intervento di Abisso dalla sala Var.