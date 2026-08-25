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L'account di Ryanair scherza sul fallo di Hermoso su Mastantuono: "4 gol e 5 dita"
L'account X di Ryanair Italia, solito scherzare sui temi di attualità sportiva e di cronaca, in merito al fallo non fischiato in occasione dell'1-0 della Roma contro la Fiorentina, con la manata di Hermoso ai danni di Mastantuono all'inizio dell'azione che ha portato al vantaggio giallorosso, ha twittato questa battuta: "La Fiorentina ha preso 4 gol e 5 dita", giocando proprio sull'episodio non sanzionato da Marcenaro e dal mancato intervento di Abisso dalla sala Var.
la Fiorentina ha preso 4 gol e 5 dita https://t.co/VsIyG6n9k6— Ryanair Italia (@Ryanair_IT) August 25, 2026
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Curiosità
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Copertina
Il Como ha fretta per Kean: la Fiorentina vuole prima il sostituto e per Sky Sport l'affare è in bilico
Mario TeneraniFiorentina, vai a Roma a testa alta. Parte il campionato del riscatto. Kean, calma solo apparente. Poku sembra il prescelto
Tommaso LoretoIl mercato può attendere, torna a parlare il campo, ma l'inseguimento del Como per Kean proseguirà. Intanto Paratici ha risvegliato i sogni di una piazza depressa
Niccolò SantiLa Fiorentina vuole cedere Kean all’estero, il Como aspetta e punta sui tempi stretti. Raggiunto l’accordo con Poku. Thorstvedt prima scelta, Torreira spinge per il ritorno. Il Nottingham Forest prepara l’offerta per Dodo
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Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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