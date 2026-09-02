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Fagioli saluta Kean, Mandragora e Gud: "In bocca al lupo"

Fagioli saluta Kean, Mandragora e Gud: "In bocca al lupo"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:00Curiosità
di Redazione FV

Attraverso il suo profilo Instagram, Nicolò Fagioli ha voluto trasmettere i propri messaggi di saluto agli ormai ex compagni di squadra Kean, Mandragora e Gudmundsson. “In bocca al lupo” l’augurio che il centrocampista viola ha fatto ai tre calciatori che adesso vestono rispettivamente le maglie di Como, Torino e Lazio.

Queste le storie Instagram diffuse da Fagioli: