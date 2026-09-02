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Fagioli saluta Kean, Mandragora e Gud: "In bocca al lupo"
FirenzeViola.it
Attraverso il suo profilo Instagram, Nicolò Fagioli ha voluto trasmettere i propri messaggi di saluto agli ormai ex compagni di squadra Kean, Mandragora e Gudmundsson. “In bocca al lupo” l’augurio che il centrocampista viola ha fatto ai tre calciatori che adesso vestono rispettivamente le maglie di Como, Torino e Lazio.
Queste le storie Instagram diffuse da Fagioli:
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Curiosità
E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibiledi Tommaso Loreto
Le più lette
1 E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Copertina
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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