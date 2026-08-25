Nuova avventura per il figlio di Fabio Grosso: il 2006 Filippo riparte da Crotone

Nuova avventura per il figlio di Fabio Grosso: il 2006 Filippo riparte da CrotoneFirenzeViola.it
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Ieri alle 21:20Curiosità
di Redazione FV

Secondo Sportitalia, il Crotone è pronto a dare fiducia a Filippo Grosso, centrocampista classe 2006 del Frosinone e figlio di Fabio, allenatore della Fiorentina. Regista di centrocampo, si distingue per la visione di gioco e la capacità di agire anche come trequartista grazie alla sua qualità, a supporto della manovra d'attacco. Ora la prima occasione tra i professionisti, in Serie C.