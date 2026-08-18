Cagliari, sospiro di sollievo: Yael Trepy si risveglia dal coma farmacologico

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Buone notizie per Yael Trepy. L’attaccante francese del Cagliari si è risvegliato dal coma farmacologico dopo l’incidente in piscina nella villa affittata insieme ad amici e compagni di squadra. Il giocatore è stato estubato e, al risveglio, è apparso vigile e collaborante, senza evidenti deficit neurologici. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche sono stabili.

Trepy resta ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove proseguirà il monitoraggio clinico e respiratorio. «È la notizia che volevamo», ha commentato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini sui social. «Un passo alla volta Yael, tutti insieme».