FirenzeViola Ritorno al 2012: la Fiorentina riscopre il centrocampo d'autore col trio Oulai-Fagioli-Atta

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Con Oulai in arrivo, il club viola vuole consegnare a Grosso una mediana tecnica e di palleggio nel ricordo del trio Aquilani-Pizarro-Borja Valero

C'è un'idea che sta prendendo sempre più forma al Viola Park e che va oltre il singolo acquisto. Una filosofia, prima ancora che una scelta di tipo tattico. La Fiorentina che Fabio Paratici sta costruendo per Fabio Grosso vuole avere il pallone tra i piedi il più possibile, dominare il gioco e affidarsi alla qualità del proprio centrocampo, anche a costo di sacrificare chili e centimetri. Un progetto che richiama le grandi squadre europee, dove il possesso diventa il primo strumento per controllare le partite. E, tornando alla storia viola, è impossibile non pensare alla mediana del 2012 composta da Alberto Aquilani, David Pizarro e Borja Valero, autentico motore della squadra di Vincenzo Montella.

Oulai non esclude Fagioli: il piano è farli giocare insieme

L'arrivo di Christ Oulai dal Trabzonspor (oggi le visite mediche a Firenze) va esattamente in questa direzione. L'investimento importante che la Fiorentina è pronta a sostenere per il talento ivoriano del 2006 non nasce per sostituire qualcuno, ma per aumentare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Per questo motivo il suo acquisto non rappresenta il preludio alla cessione di Nicolò Fagioli, come qualcuno aveva ipotizzato. Al contrario, la volontàò del club è quella di vedere insieme i due, con l'ex Juventus ormai stabilmente provato davanti alla difesa in questi primi giorni di ritiro e Atta impiegato nel suo ruolo naturale di mezzala sinistra. Oulai completerebbe così un terzetto giovane, dinamico e soprattutto costruito per far viaggiare il pallone.

La lezione di Montella e il sogno di un'altra stagione da ricordare

A chi guarda con qualche perplessità una mediana così tecnica, temendo poca copertura davanti alla difesa, la risposta arriva direttamente dal passato. Era il 2012, dicevamo, quando a Vincenzo Montella venne contestata la presunta "leggerezza" del trio Aquilani-Pizarro-Borja Valero. L'Aeroplanino liquidò ogni dubbio con una frase rimasta nella memoria dei tifosi viola: "Se la palla la teniamo sempre noi, non possono averla gli altri". Il risultato finale? Calcio champagne e quarto posto finale (con la Champions "scippata" dal Milan e dai fasulli rigori di Balotelli all'ultima giornata). È proprio questa la strada che la Fiorentina sembra voler percorrere oggi: fare del possesso la prima forma di difesa e della qualità il marchio di fabbrica.