FirenzeViola Viery o Valdepeñas? Valutazioni tattiche per sabato: lo spagnolo spera in una chance

Vanoli riflette bene sul ballottaggio tra Viery e Valdepeñas. Finora il brasiliano ha avuto la meglio, ma sabato può spuntarla l'ex Real

Uno dei dubbi di formazione in vista della gara col Genoa è quello che riguarda Viery e Valdepeñas. Si prospetta un ballottaggio tra i due difensori, che si giocheranno il posto da titolare sulla fascia sinistra. Più di una volta il tecnico Vanoli ha preferito puntare sulla staticità del brasiliano, che gli ha permesso di schierare più serenamente Jimenez. Due terzini di spinta potevano sembrare eccessivi nelle idee dell’allenatore, che quindi si è cautelato col famoso terzino bloccato.

La funzionalità di Viery

Viery ha rappresentato proprio quel tipo di profilo. Roccioso, saldo, anche se a volte impreciso. Eppure Vanoli lo ha già utilizzato in due occasioni su tre: contro Venezia e Napoli. Addirittura coi lagunari l'ha tenuto in campo per l'intera partita. L’ex Gremio si è espresso candidamente sul tema della posizione, dichiarando di preferire il ruolo di centrale pur mettendosi a piena disposizione della Fiorentina. Fino a questo momento il suo equilibrio è servito per compensare le progressioni di Jimenez.

Possibile occasione per Valdepenas

D’altra parte gli scatti di Valdepeñas, la sua esplosività e la vivacità hanno bene impressionato. Il tecnico viola gli ha concesso settantadue minuti col Pisa, riservandogli un solo tempo (il secondo) contro il Napoli. È evidente che sono in corso delle riflessioni di natura tattica, per l'incontro di Marassi, che non escludono a priori l’impiego dal primo minuto dell’ex Real Madrid. Domani è in programma la rifinitura al Viola Park, dopo la quale Vanoli scioglierà le riserve.