Hojbjerg torna nel mirino viola: Paratici può sfruttare i problemi con il Marsiglia
La Fiorentina potrebbe tornare a valutare concretamente la pista che porta a Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista del Marsiglia, seguito dai viola anche in passato, rappresenterebbe un'opportunità interessante soprattutto per le condizioni economiche che potrebbero accompagnare un'eventuale operazione. La Gazzetta dello Sport riferisce infatti della presenza, nel contratto del danese valido fino al 2028, di una clausola che gli consentirebbe di liberarsi nel giugno 2027 dietro il pagamento di appena due milioni di euro. Una circostanza che potrebbe incidere anche sulle richieste del Marsiglia, intenzionato a valutare una cessione già nella finestra invernale per evitare di continuare a sostenere il pesante ingaggio del giocatore. La richiesta iniziale, compresa tra i 10 e i 15 milioni, sarebbe così destinata a ridimensionarsi sensibilmente.
Non mancano poi gli elementi che potrebbero favorire l'addio alla Francia. Il rapporto con il Marsiglia si sarebbe progressivamente incrinato, soprattutto dopo il mancato passaggio al Newcastle della scorsa estate: gli inglesi avevano raggiunto un'intesa da 15 milioni, ma Hojbjerg aveva deciso di non dare seguito al trasferimento. Tra le possibili destinazioni ci sarebbe proprio Firenze. Fabio Paratici conosce bene il danese per averlo seguito durante l'esperienza al Tottenham e potrebbe considerarlo un rinforzo funzionale alle necessità della squadra di Vanoli. Il suo contributo in termini di esperienza, recupero dei palloni, forza fisica e gestione del gioco sarebbe particolarmente utile in una mediana a due, prevista dal possibile 4-2-3-1 viola.
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