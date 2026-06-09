FirenzeViola Sovraffollamento a metà campo, prima di Thorstvedt serve sfoltire la linea mediana

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Tra chi ha chiuso la stagione, i rientri di Sohm e Richardson e quelli di Amatucci, Harder e Bianco la Fiorentina rischia di avere solo posti in piedi a metà campo

E’ uno dei primi nomi che circolano intorno alla Fiorentina, non una novità, ma una pista da tenere di conto. All’ufficialità di Fabio Grosso sono seguite in fretta le prime voci di un rapporto di mercato tra Firenze e Sassuolo che farsi ancora più stretto, tanto più se – come pare – il tecnico ha espresso il proprio favore nei confronti del mediano norvegese Thorstvedt.

Posti in piedi a metà campo

Intanto però, prima ancora d’interrogarsi su come vorrà muoversi Paratici per soddisfare una delle prime richieste di Grosso, il ds dovrà sciogliere il nodo di un reparto mediano che pare già sovraffollato (LEGGI QUI). Già, perché contando chi ha chiuso la stagione in viola (Fagioli, Mandragora, Ndour, Brescianini, Fabbian e Fazzini seppure sia stato impiegato in altri ruoli) e chi è destinato a rientrare (Richardson e Sohm) sono già 8 i centrocampisti attualmente in rosa, un numero probabilmente più alto delle strette necessità

Gli altri giovani

Non solo, perché di rientro dai vari prestiti ci sono anche alcuni profili che dovranno essere valutati direttamente dal nuovo tecnico. Tra questi Bianco, che il Paok Salonicco potrebbe comunque riscattare, e soprattutto Amatucci e Harder reduci dalle rispettive esperienze al Las Palmas e al Padova. Lecito a questo punto immaginare una chiara strategia di sfoltimento della rosa a centrocampo, visto che al di là dei bisogni di bilancio anche solo in termini numerici dovrà essere ridotta la disponibilità di centrocampisti.