Calciomercato CSC Flash: "Fiorentina, che traffico in mediana: chi fa posto a Thorstvedt?"

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Ultime sul calciomercato della Fiorentina nel punto del "Chi si compra flash" di Radio Firenzeviola: Thorsvedt obiettivo concreto

Ritorna l'appuntamento con il "Chi si compra Flash", il punto di mercato di Radio Firenzeviola con tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina. Il focus di oggi è sui movimenti per il centrocampo con il nome di Kristian Thorstvedt tornato in auge visto il mancato rinnovo con il Sassuolo. Il centrocampista è uno dei fedelissimi del nuovo allenatore Fabio Grosso e le parti hanno iniziato i primi contatti, per la Fiorentina però c'è un problema.

Che traffico a centrocampo

Di fatto con il rientro dei prestiti, il club viola ha sotto contratto 8 centrocampisti. Da Mandragora a Sohm, c'è grande traffico attualmente in rosa e il lavoro prioritario di Paratici - attualmente negli Stati Uniti per parlare con la proprietà - sarà snellire i centrocampisti a disposizione e non sarà un compito semplice. Nel video tutti gli aggiornamenti a cura di Pietro Lazzerini: