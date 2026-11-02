FirenzeViola Fiorentina, la società è il maggior responsabile della situazione: il sondaggio di FV

Secondo i lettori di Firenzeviola, il principale responsabile della situazione in cui versa la Fiorentina per il secondo anno consecutivo è la società. Nel sondaggio proposto in questi giorni su queste pagine, alla domanda "Chi è il maggior responsabile di questa partenza di stagione?" i votanti hanno scelto la società con il 53,61 per cento piuttosto che allenatore (al 28%) e giocatori (18%). Segno che la fiducia nell'operato di Paratici e dei dirigenti viola è piano piano andata calando dopo un'estate fatta di colpi di mercato e applausi per il nuovo ds gigliato.

Rosa costruita male

Ciò che emerge dal sondaggio dunque è un po' di sfiducia verso l'operato estivo della società che secondo il parere di chi ha scelto di votare ha messo nelle mani degli allenatori - prima Grosso e poi Vanoli - una rosa costruita male. Curioso come le responsabilità dei calciatori siano la percentuale più bassa dei voti, segno che l'impegno di chi scende in campo viene comunque riconosciuto.

Col Sassuolo l'occasione per svoltare

Il confronto con la scorsa stagione è piuttosto singolare ma almeno con il pareggio portato a casa contro l'Atalanta, oggi la Fiorentina ha un punto in più rispetto al novembre 2025. Magra consolazione considerando che la posizione in classifica è comunque la stessa con il solo Venezia che fin qui ha fatto peggio dei viola. Chiaro che l'occasione di stasera contro il Sassuolo è ghiotta per la squadra di Vanoli perché portando a casa punti - anche solo 1 - lascerebbe momentaneamente la zona rossa che vorrebbe dire retrocessione. La stagione è ancora lunga ma i punti in palio sono già fondamentali.

Queste le votazioni nel dettaglio:

Chi è il maggior responsabile di questa partenza di stagione?

Allenatore (Grosso prima, Vanoli adesso) 27.98 %

Società (rosa costruita male) 53.61 %

Giocatori (prestazioni dei singoli al di sotto delle proprie qualità) 18.41 %