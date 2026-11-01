FirenzeViola Fagioli non si tocca! Vanoli difende il centrocampista viola e frena sul doppio play con Oulai

Dalla conferenza del Viola Park emerge una certezza: Vanoli non intende rinunciare a Fagioli. E sul possibile tandem con Oulai il tecnico sembra avere le idee chiare.

Fagioli non si tocca. Questo il messaggio che è emerso con forza dalla conferenza stampa di vigilia di Sassuolo-Fiorentina di Paolo Vanoli, andata in scena oggi al Viola Park. Il tecnico viola, incalzato infatti sul tema dei brutti 45 minuti giocati dal centrocampista Italiano contro l’Atalanta non solo ha difeso il proprio giocatore, ma anche fortificato quella che è la posizione di perno del centrocampo gilgliato del classe 2001.

Il passo falso con l'Atalanta

Che Fagioli infatti abbia avuto nella prestazione di giovedì sera contro la Dea di Maurizio Sarri il suo punto più basso stagionale a livello di rendimento è indubbio, ma il tutto è inevitabilmente stato ingigantito da quanto invece abbia fatto bene subentrando al suo posto Inao Oulai. Il centrocampista ivoriano infatti, nella ripresa della sfida contro l’Atalanta, giocando da vertice basso del centrocampo a tre viola, ha mostrato dinamismo, personalità e qualità, facendo riemergere il dibattito sul doppio play e alimentando i dubbi di chi continua a chiedersi come sia possibile non vedere in campo più spesso in questa Fiorentina un ragazzo dotato di indubbio talento.

Ancora niente doppio play

La verità però è che, come spiegato dallo stesso Vanoli, Oulai al momento non viene ritenuto in grado di poter giocare come vertice basso titolare di questa squadra. “Io non ho Tonali”, questa la frase pronunciata a precisa domanda sul perché Fagioli non potesse essere utilizzato così come viene impiegato in nazionale, ossia da mezzala di regia. Un segno di quanto, al momento, non solo Vanoli abbia scelto di difendere quello che è stato il perno della Fiorentina dello scorso anno, ed in parte di questo inizio della sua seconda gestione, ma anche di come attualmente il tecnico viola non consideri Oulai in grado di giocare titolare in un ruolo delicato come quello del vertice basso di una mediana a tre. Accantonata ulteriormente dunque l’idea di schierare insieme i due giocatori, cosa che è accaduta per soli 78 minuti dall’inizio della stagione, e con nel caso Oulai impiegato come mezzala e non come regista puro.