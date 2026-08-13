FirenzeViola "Completare e implementare": cosa intende Grosso e cosa manca sul mercato

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Le parole di Grosso in conferenza spiegano cosa manca ancora sul mercato alla Fiorentina

Nonostante un calciomercato che con ancora una ventina di giorni a disposizione ha già portato a Firenze 9 acquisti, la Fiorentina non si ferma e ha intenzione di mettere a segno altri colpi. Lo ha fatto capire oggi anche l'allenatore Fabio Grosso che alla vigilia dell'esordio ufficiale in Coppa Italia ha detto che il club deve ancora "completare e implementare la rosa sia a centrocampo che in difesa e nel reparto offensivo". Parole che, dette comunque con la massima soddisfazione per quanto fatto fino ad ora, mostrano una volta di più quanto ancora ci sia da lavorare in questa fine agosto per Paratici.

Cosa manca alla Fiorentina

Difesa, centrocampo e attacco: Grosso ha messo tutti i reparti nel discorso di cosa sistemare sul mercato in queste ultime settimane. Per quanto riguarda la difesa, il focus non è al centro dove - a meno di cessione di Pongracic - c'è grande abbondanza, bensì sulla fascia: la Fiorentina continua a cercare un esterno basso sinistro di affidamento da affiancare a Valdepenas in attesa del rientro di Parisi. A centrocampo invece dipenderà tanto dalle uscite, con Brescianini, Fabbian e anche Fagioli che hanno diversi interessi e per i quali ci si aspettano aggiornamenti. In entrata l'obiettivo resta Thortstvedt, ma fin quando non ci sarà almeno una cessione è difficile che si possa chiudere.

Focus principale sull'attacco

Difesa e centrocampo in questo momento restano in secondo piano, perché il lavoro principale è in attacco dove arriverà almeno un profilo. Chiusa per lo "scambio" con Pellegrino in e Piccoli out, il benedetto esterno sinistro di piede destro è sempre in cima alla lista. Ma è probabile che Paratici voglia prendere anche un altro esterno di riserva per completare il reparto. L'operazione però non è affatto semplice e infatti sta creando i maggiori grattacapi al direttore sportivo, che sfoglia la margherita e spera di riuscire a chiudere il colpo prima dell'inizio della Serie A.