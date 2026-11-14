Hojbjerg non convince la Juventus: Fiorentina sempre interessata al danese
La Juventus continua a valutare possibili rinforzi per la mediana. Spalletti non avrebbe ancora individuato in Sarr un elemento pronto per ricoprire stabilmente il ruolo di titolare, mentre McKennie resta una soluzione abituale. Il rientro di Thuram e Locatelli aumenterà le alternative, ma non risolverà necessariamente tutte le esigenze del reparto.
Dopo aver sondato la pista Kessié, il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista capace di garantire fisicità e dinamismo. Tra i profili proposti figura anche Pierre-Emile Hojbjerg, attualmente all'Olympique Marsiglia e già seguito dalla Fiorentina durante il mercato estivo. Il danese, classe 1995, per il momento non sembra però aver convinto la dirigenza juventina. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati