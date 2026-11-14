Nazionale, Fagioli candidato a sostituire Frattesi domani col Belgio
Domani sera, alle ore 20.45, l'Italia sarà impegnata a Bruxelles contro il Belgio nella sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Per l'occasione, il commissario tecnico Roberto Mancini dovrà fare i conti con l'assenza di Davide Frattesi, costretto a dare forfait a causa di un risentimento muscolare. Il ct azzurro - scrive Tuttosport - è quindi al lavoro per individuare il profilo più adatto a prendere il suo posto a centrocampo.
Fagioli candidato a sostituire Frattesi
Al momento sono due i principali candidati per una maglia da titolare: da una parte Issa Doumbia, mezzala dello Sporting Lisbona attualmente a disposizione della Nazionale, dall'altra Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina. Il centrocampista viola, tuttavia, sembrerebbe al momento in svantaggio rispetto al rivale e potrebbe dunque partire dalla panchina nella gara contro i Diavoli Rossi. Le valutazioni di Mancini proseguiranno nelle prossime ore, prima della scelta definitiva sull'undici da schierare.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati