Fiorentina, via al nuovo progetto tattico: ecco su cosa lavorerà Vanoli

L'ennesima sconfitta di una stagione fin qui drammatica per la Fiorentina mette di fronte il nuovo allenatore Paolo Vanoli alla necessità di trovare qualche soluzione per fare punti. Sabato c'è il Sassuolo al Mapei Stadium, impegno tutt'altro che abbordabile soprattutto per una squadra capace fin qui di perderne 7 e pareggiarne 6 in campionato. Così, la giornata di oggi potrebbe essere molto importante per vedere qualche novità tattica a partire proprio dalla prossima partita.

Rebus regista

Partiamo con il più grande rebus attualmente da risolvere per Vanoli e per il suo staff: come far rendere il centrocampo che fin qui è stato surclassato da praticamente tutte le squadre affrontate? L'esperimento Fagioli regista - già provato da Pioli con gli stessi risultati - non sta funzionando e per questo il tecnico si ingegnerà per trovare una soluzione alternativa. Sohm va ad intermittenza mentre Nicolussi Caviglia fin qui è stato poca roba: urgono soluzioni alternative.

Via al cambio modulo?

Di sicuro in questi giorni di allenamento al Viola Park continueranno a lavorare su una possibilità già valutata da Pioli e poi anche da Galloppa nel suo breve interregno: che sia arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il 3-5-2? Gli uomini a disposizione per caratteristiche non semplificano il compito, ma Vanoli ha intenzione di provare la difesa a quattro. A quel punto da valutare se con due centrocampisti oppure con tre. Il recupero di Fazzini diventa in ogni caso importante al pari di quello di Gosens perché l'ex Empoli è tra i pochi che potrebbe giocare anche sull'esterno. Al via i lavori per un possibile cambio modulo dunque: se Vanoli in questa settimana riceverà le risposte sperate, allora con il Sassuolo potrebbe esserci in campo una Fiorentina diversa.