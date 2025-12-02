Ferrari: "Domenica è nato qualcosa di bello. Vanoli sta lavorando sulla testa e ci siamo quasi"

vedi letture

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a SkySport per fare il punto sulla situazione viola e rinnovare l'appello alla compattezza: "Ci sono state situazioni che hanno bisogno di unità. La cosa bella è accaduta dopo la sconfitta di Bergamo con Dzeko che è andato con la squadra sotto la curva per cercare un confronto, per capirsi e remare tutti dalla stessa parte. Domenica forse è nato qualcosa di bello. Negli spogliatoi non ho visto paura ma qualche lacrima di rabbia perché vogliamo riuscire a fare quello che sappiamo fare".

Il nuovo punto di partenza chiesto qual è?

"Il mister è arrivato e si è calato subito nella parte ed è ad un passo ad avere la chiave di lettura della testa. Non pensavamo di essere in quesdta situazione, dobbiamo avernme consapevolezza e stare uniti. Il mister sta lavorando tanto sul gruppo e noi siamo con lui".

I punti chiave della squadra?

"Veniamo da una stagione in cui De Gea, Kean, Gosens e Dodo hanno fatto la differenza così come il capitano Ranieri e gli altri giocatori. La verità è che dobbiamo ritrovare l'intesa e fare quello che sappiamo fare. Vanoli sta lavorando sulla testa esiamo ad un passo dall'uscire da questa situazione"