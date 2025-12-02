FirenzeViola Gosens lavora per tornare col Sassuolo: si avvicina la convocazione

Robin Gosens lavora per tornare a disposizione contro il Sassuolo. Il difensore tedesco, tornato ad allenarsi in gruppo, farà il possibile per recuperare la forma migliore ed essere convocato sabato pomeriggio contro i neroverdi. Nei prossimi giorni Paolo Vanoli valuterà le sue condizioni fisiche per capire la fattibilità di un ritorno considerato fondamentale non solo dal punto di vista tecnico ma anche psicologico. La squadra ha più che mai bisogno dei suoi punti fermi.

La genesi dell'infortunio.

Gosens si era infortunato il 29 ottobre contro l'Inter, uscendo dal campo nella ripresa. L'esterno classe '94 aveva riportato un problema alla coscia piuttosto invasivo, non a caso si è dovuto assentare per le successive sei gare tra campionato e Conference League. Adesso che ha ripreso ad alzare i carichi spera di poter essere utile alla causa prendendosi innanzittutto la convocazione, e poi entrando a partita in corso trasmettendo più fiducia possibile ai suoi compagni.

La stagione di Robin.

L'ex Union Berlino scalpita, vuole raddrizzare una stagione complicata. Con lui in campo, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. Il giocatore ha totalizzato 727 minuti in Serie A, e 59 in Conference. Ha anche messo a referto 2 gol, uno dei quali contro il Milan, che però non è bastato a regalare il trionfo ai viola. L'anno scorso Gosens si è affermato tra i leader del gruppo, un capitano senza fascia: ora deve tornare per guidare la squadra.