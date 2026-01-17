Live Morte Commisso, la Fiorentina piange il suo presidente. Minuto di silenzio al Viola Park

15.26 - Come annunciato dalla stessa Fiorentina, le attività del Viola Park non si fermano e a presenziare al centro sportivo viola, in una giornata triste come quella di oggi per la scomparsa di Rocco Commisso, ci sono anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e l'Assessora allo Sport, Letizia Perini.

15.12 - L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha ricordato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Ha portato la Fiorentina in alto. Colpito dal suo carattere forte".

14.30 - Al Viola Park, nonostante la giornata di lutto per l'addio del presidente Rocco Commisso, la squadra di Vanoli è scesa in campo per la consueta seduta pre Bologna, vista la gara confermata per domani al Dall'Ara. Prima dell'allenamento, però, tutta la squadra viola si è stretta simbolicamente a centrocampo e ha tenuto un minuto di silenzio.

14.23 - La Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo viola, ha ricordato con questo messaggio il presidente della Fiorentina: "Buon viaggio presidente. Riposa in pace".

14.20 - Anche Giacomo Bonavenura ha ricordato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Il segno che hai lasciato resterà. Non ti dimenticherò"

13.40 - Tra i vari omaggi arrivati per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso c'è anche quello della UEFA e del suo presidente Ceferin: "Rocco incarnava l'anima romantica del calcio".

13.20 - In vista della sfida di domani contro il Bologna in campionato, che come appreso in mattinata si giocherà regolarmente domani alle ore 15, la Fiorentina omaggerà la scomparsa del proprio presidente, Rocco Commisso, venuto a mancare nella notte, giocando con il lutto al braccio e indossando nel pre partita, durante il riscaldamento, una maglia speciale dedicata proprio al patron viola.

13.03 - Anche Franck Ribery, il colpo più prestigioso messo a segno dalla Fiorentina sotto la gestione di Rocco Commisso, ha ricordato il presidente viola sui social: Grazie per avermi fatto scoprire la magia di Firenze e della Fiorentina, un onore conoscerti"

12.50 - Cristiano Biraghi ha rivolto un bel ricordo a Rocco Commisso, visto che è stato a lungo capitano della sua Fiorentina: Giornata triste per me e per la Fiorentina, perdiamo una persona di grandi valori, per noi un papà"

12.41 - Il giornalista Alfredo Pedullà che ha definito Rocco Commisso "fratello calabrese" lo ha ricordato così su Radio FirenzeViola: "È un presidente che lascia un segno indelebile per come è arrivato, per il motivo per cui è arrivato e per la persona. Lui era un combattente, non credo che gli facessero paura le critiche per la vita che ha vissuto. Noi calabresi siamo orgogliosi, ma anche permalosi, certe cose ci danno fastidio, anche perché ti chiedi per cosa mi stai criticando? Ho speso moltissimi soldi, piuttosto di parlare di me, parliamo dei calciatori e allenatori e così via"

12.33 - Anche l'ex allenatore della prima parte della stagione, Stefano Pioli, ha voluto dare il suo saluto a Rocco Commisso, che non è riuscito a conoscere di persona proprio perché impossibilitato a venire a Firenze: "Ciao Rocco, avrei voluto con tutto me stesso darti di più. Riposa in pace".

12.20 - Il costruttore del Viola Park, Giovanni Nigro ha voluto ricordare così Rocco Commisso con cui ha condiviso anche una delle ultime serate allegre nel suo locale a Prato: "Sarò sempre grato a Commisso, attento, preparato e lungimirante, è quello che ha più creduto in me"

12.10 - Beppe Iachini ha voluto ricordare a Radio FirenzeViola il presidente Commisso: "Tu mi assomigli molto, sei un lavoratore mi diceva. Lì divenne un po' il mio secondo padre. Chiedeva sempre l’impegno ai suoi collaboratori e trattava i suoi calciatori come dei figli, per farvi capire lo spessore della persona. Mi diceva sempre: 'Beppe ce la facciamo a salvarci'. Mi è stato vicino quando sono stato malato per il Covid. Sembra che allenare una squadra come la Fiorentina sia tutto normale, ma non lo è e lui lo capì".

12 - La Fiorentina conferma che onorerà tutti gli impegni sportivi del week end, come avrebbe voluto Rocco Commisso e come ha voluto la famiglia, perché il calcio era la passione.

11,15 - Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla Lega Calcio, la partita di domani alle 15 tra Bologna e Fiorentina si giocherà regolamente. Su tutti i campi è stato disposto dalla Figc un minuto di silenzio

10.58 - "Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina" così Vincenzo Italiano, per tre stagioni allenatore della Fiorentina ha voluto ricordare Rocco Commisso.

10.50 - Carlo Conti, conduttore televisivo e grande tifoso viola, ha ricordato con queste parole il Presidente Commisso a Radio FirenzeViola: "Mi resta il ricordo di una persona vera che ha fatto investimenti e che si era fatta da sola, partendo con la valigia di cartone in cerca di fortuna negli Stati Uniti. Riguardo alla Fiorentina in effetti troppi dolori in questi anni. Speriamo giri il vento e confido in una prova d'orgoglio della squadra".

10.20 - A seguito della morte di Rocco Commisso, la FIGC ha comunicato che su tutti i campi sarà osservato un minuto di silenzio in onore del presidente della Fiorentina.

10 - Arriva anche il messaggio della sindaca di Firenze, Sara Funaro: “Con grande dolore ho appreso della scomparsa di Rocco Commisso, il cui impegno, passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile. Commisso non è stato solo un imprenditore di successo, ma un presidente che ha vissuto ogni momento con intensità. Uomo con visione e obiettivi chiari, determinato e allo stesso tempo empatico e accogliente portava con sé un grande affetto per la città, per la sua Fiorentina, per il suo staff e per ogni giocatore”. CLICCA QUI

9.48 - Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta ha espresso il suo cordoglio per Rocco Commisso attraverso Radio FirenzeViola: "Commisso ultimo presidente mecenate, che ha fatto della passione il cavallo di battaglia". CLICCA QUI

9.40 - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato il primo collega di Rocco Commisso ad esprimere il suo cordoglio: "Commisso persona di spessore umano e imprenditoriale", il pensiero sui suoi social network.

9.30 - Arrivano le condoglianze e il ricordo di Rocco Commisso anche da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, espressi sui propri social: "La scomparsa del Presidente Rocco Commisso mi lascia con un dolore profondo. Se ne va un uomo che ha saputo legarsi a questa città con sincerità, passione e grande umanità, facendo della Fiorentina non solo una squadra, ma una famiglia. Rocco ha amato Firenze e i fiorentini, i colori viola, i giovani, il lavoro quotidiano e il futuro. Alla moglie Catherine, ai figli, ai familiari, alla ACF Fiorentina e a tutti i tifosi va il mio più sincero cordoglio e l’abbraccio della Toscana. Grazie di tutto Presidente!"

Ore 9 - Con una nota straziante, la Fiorentina nel cuore della notte - quando in Italia erano da poco passate le 3 - ha annunciato la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Una notizia dolorosa che avrà inevitabili ripercussioni su tutto l'ambiente. FirenzeViola, stringendosi alla famiglia e a tutta la Fiorentina in questo momento di dolore, seguirà la triste vicenda, informandovi passo dopo passo. Intanto questa la nota di questa notte:

"Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso.

Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste. Il calcio era il suo amore e la Fiorentina lo è diventata sette anni fa quando Rocco ha preso il comando del club Viola e ha iniziato ad amare i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze.

‘Chiamatemi Rocco’ aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini.

Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina, vivrà per sempre portando il suo nome. Un segno indelebile dell'affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani. Proprio i ‘suoi’ ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, conquistando trofei giovanili e proseguendo il proprio percorso nelle prime squadre maschili e femminili della Fiorentina. Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia.

La famiglia Commisso desidera ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi momenti così delicati ed è certa che il ricordo e la memoria di Rocco rimarrà per sempre nei cuori delle tante persone che gli hanno voluto bene e che hanno passato momenti difficili e momenti bellissimi insieme a lui.

Un pensiero grande in un momento così triste va a tutte le persone della Fiorentina, staff, giocatori, dipendenti, a tutti le persone che conoscevano Rocco, a tutto il popolo viola e soprattutto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che continueranno a portare in Italia e nel mondo i colori viola e il ricordo del nostro Rocco.

Ci manchi e ci mancherai sempre".