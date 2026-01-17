Social
Minuto di silenzio al Viola Park: prima dell'allenamento, la Fiorentina commemora Commisso
È iniziato da pochi minuti l'allenamento di rifinitura della Fiorentina. Al Viola Park, nonostante la giornata di lutto per l'addio del presidente Rocco Commisso, la squadra di Vanoli è scesa in campo per la consueta seduta pre Bologna, vista la gara confermata per domani al Dall'Ara. Prima dell'allenamento, però, tutta la squadra viola si è stretta simbolicamente a centrocampo e ha tenuto un minuto di silenzio, per commemorare la scomparsa del patron viola avvenuta nella notte.
Una scena triste, già vista un paio d'anni fa per la dipartita di Joe Barone e che purtroppo oggi si ripete, in segno di lutto per il presidente viola che ahinoi non c'è più. Ecco il video diffuso su Instagram:
