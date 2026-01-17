Social
Anche Palladino piange l'addio di Commisso: "Come un padre"
Anche Raffaele Palladino saluta affettuosamente Rocco Commisso. L'allenatore dell'Atalanta, un anno fa sulla panchina della Fiorentina, ha avuto modo di conoscere il compianto patron viola anche di persona, tanto che lo stesso ex presidente aveva annunciato il rinnovo del tecnico lo scorso maggio definendolo "come un figlio".
Poi ci sono state le dimissioni proprio di Palladino, ma il legame tra l'ex guida tecnica viola e il presidente scomparso oggi resta intatto: "Come un padre", ha scritto Palladino sul suo Instagram, commemorando così la dipartita di Commisso. Ecco la foto:
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Luca CalamaiLe cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com