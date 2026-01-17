Social Anche Palladino piange l'addio di Commisso: "Come un padre"

vedi letture

Anche Raffaele Palladino saluta affettuosamente Rocco Commisso. L'allenatore dell'Atalanta, un anno fa sulla panchina della Fiorentina, ha avuto modo di conoscere il compianto patron viola anche di persona, tanto che lo stesso ex presidente aveva annunciato il rinnovo del tecnico lo scorso maggio definendolo "come un figlio".

Poi ci sono state le dimissioni proprio di Palladino, ma il legame tra l'ex guida tecnica viola e il presidente scomparso oggi resta intatto: "Come un padre", ha scritto Palladino sul suo Instagram, commemorando così la dipartita di Commisso. Ecco la foto: