Dagli inviati

Jack Harrison è arrivato a Firenze: "Forza Viola, contento di essere qui"

Oggi alle 16:09Copertina
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato, Lorenzo Della Giovampaola

Jack Harrison è appena arrivato a Firenze. L'esterno classe '96, che è pronto a sottoporsi alle visite mediche di rito, si trasferisce in maglia viola in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. "Forza Viola, sono contento di essere qui" le sue prime parole da giocatore gigliato.

Queste le immagini realizzate da FirenzeViola.it all'ex Leeds atterrato all'aeroporto di Peretola: