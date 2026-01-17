La Uefa saluta Commisso: "Rocco incarnava l'anima romantica del calcio"

vedi letture

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X la UEFA ha voluto ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella notte all'età di 76 anni. Questo il messaggio con le annesse parole del presidente Ceferin: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa del presidente della Fiorentina ACF, Rocco Commisso. La Fiorentina ha raggiunto la finale di Conference League sia nel 2023 che nel 2024, oltre a una finale di Coppa Italia, sotto la guida di Commisso.

"Le due finali di Conference League hanno orgogliosamente proiettato la Fiorentina sul palcoscenico europeo, collocandola dove la visione di Rocco aveva deciso che dovesse essere", ha dichiarato il presidente UEFA Aleksander Čeferin. "In un'epoca in cui investire nel calcio segue la logica economica, Rocco incarnava l'anima romantica in declino del presidente che investe generosamente in un progetto sportivo, amando un club e i suoi tifosi."